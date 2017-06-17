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В Ростове при пожаре в квартире погиб мужчина

В Ростове при пожаре в квартире погиб мужчина

При пожаре в квартире в Ростове погиб мужчина. Сообщение о возгорании в одной из квартир дома на улице Миронова поступило 20 июня в 15:56.

Загорелась квартира на шестом этаже. К моменту прибытия пожарных, огнём была охвачена площадь 30 кв.м. При тушении спасатели обнаружили тело мужчины.
- В ликвидации огня принимали участие пять единиц техники и 20 спасателей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - Полностью возгорание было ликвидировано в 16:37.

В настоящее время личность погибшего и причины пожара устанавливаются.

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