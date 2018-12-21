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В Ростове при пожаре в гараже пострадал мужчина

В Ростове при пожаре в гараже пострадал мужчина
Житель Ростова пострадал во время пожара в гараже. ЧП произошло в Октябрьском районе города в переулке Сибирском.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы 23 декабря в 13:30.
- Горение происходило на площади в один квадратный метр, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Во время возгорания пострадал мужчина. Ростовчанин получил ожоги кистей рук второй степени.

Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

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