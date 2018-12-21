В Ростове при пожаре в гараже пострадал мужчина



Житель Ростова пострадал во время пожара в гараже. ЧП произошло в Октябрьском районе города в переулке Сибирском.



Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы 23 декабря в 13:30.

- Горение происходило на площади в один квадратный метр, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Во время возгорания пострадал мужчина. Ростовчанин получил ожоги кистей рук второй степени.



Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.