В Ростове при пожаре в автосервисе погиб человек





При пожаре в автосервисе в Советском районе Ростова погиб человек.



Возгорание началось около 9 часов утра 13 января на улице Малиновского. Огонь распространился по всему периметру технического помещения. Пламенем была охвачена площадь в 30 квадратных метров.



По информации донского управления МЧС, пожар был ликвидирован в 9:40. В результате происшествия погиб мужчина. Предположительно, погибший был работником станции техобслуживания.



К тушению привлекались 18 спасателей и пять единиц техники. Причины возгорания сейчас устанавливаются.



