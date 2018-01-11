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В Ростове при пожаре в автосервисе погиб человек

В Ростове при пожаре в автосервисе погиб человек

При пожаре в автосервисе в Советском районе Ростова погиб человек.

Возгорание началось около 9 часов утра 13 января на улице Малиновского. Огонь распространился по всему периметру технического помещения. Пламенем была охвачена площадь в 30 квадратных метров.

По информации донского управления МЧС, пожар был ликвидирован в 9:40. В результате происшествия погиб мужчина. Предположительно, погибший был работником станции техобслуживания.

К тушению привлекались 18 спасателей и пять единиц техники. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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