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В Ростове при ДТП пострадала 9-летняя школьница

В Ростове при ДТП пострадала 9-летняя школьница
9-летняя девочка пострадала при аварии на улице Зенитчиков в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 мая около 20.30.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 43-летняя женщина на «Хендай Акцент» наехала на открытую крышку люка в асфальте в районе дома № 24. В результате чего 9-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу.

- По данному факту проводится проверка, - добавили в ведомстве.

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