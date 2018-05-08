В Ростове при ДТП пострадала 9-летняя школьница



9-летняя девочка пострадала при аварии на улице Зенитчиков в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 мая около 20.30.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 43-летняя женщина на «Хендай Акцент» наехала на открытую крышку люка в асфальте в районе дома № 24. В результате чего 9-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу.



- По данному факту проводится проверка, - добавили в ведомстве.