В Ростове пожарные три часа ликвидировали возгорание в частном доме





В Ростове пожарные три часа тушили загоревшийся частный дом.



Возгорание произошло 4 февраля около 18 часов в Пролетарском районе города на улице Цеховой.

- Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожарные ликвидировали открытое горение в 18:33. Полностью пожар был ликвидирован в 20:54.



В тушении были задействованы 18 пожарных и три единицы техники.