В Ростове пожар уничтожил молодые клёны в новом парке микрорайона Суворовского



В ростовском микрорайоне Суворовском произошёл ландшафтный пожар. Пламя разгорелось на территории нового парка.



Возгорание началось в полдень 6 сентября в районе улицы Уланской. Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров. Пожар уничтожил часть молодых деревьев и вплотную подобрался к храму.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, на месте происшествия работало одно подразделение. Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы полностью потушить огонь.



Что послужило причиной возгорания, пока не известно. Однако местные жители часто устраивают рядом с парком пикники. Не исключено, что ветер раздул непотушенный костёр.



Напомним, накануне вечером крупное возгорание произошло в микрорайоне Левенцовском. Причиной пожара стал фейерверк, который запускали вблизи жилых домов ростовчане.



Добавим, что в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.