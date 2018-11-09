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В Ростове потушили крупный пожар в частном доме

В Ростове потушили крупный пожар в частном доме
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме. Возгорание началось на улице Поленова 10 ноября около 16 часов.

Напомним, жители близлежащих домов заметили возгорание и обратились к спасателям. Пожарные тушили пламя на протяжении полутора часов. За этого время огонь распространился на 120 квадратных метров.

– В результате пожара никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли 25 пожарных и пять единиц техники, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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