В Ростове потушили крупный пожар в частном доме



В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме. Возгорание началось на улице Поленова 10 ноября около 16 часов.



Напомним, жители близлежащих домов заметили возгорание и обратились к спасателям. Пожарные тушили пламя на протяжении полутора часов. За этого время огонь распространился на 120 квадратных метров.



– В результате пожара никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли 25 пожарных и пять единиц техники, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.