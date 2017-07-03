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В Ростове потушили крупное возгорание вагонов и локомотива на тупиковой ветке

В Ростове потушили крупное возгорание вагонов и локомотива на тупиковой ветке

В Ростове потушили крупный пожар на тупиковой ветке. Горели три неэксплуатируемых вагона и локомотив.

Возгорание произошло на улице Локомотивной, 4. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 19:28.
- В 19.54 был объявлен ранг пожара № 2. В 20.10 горение локализовано на площади 350 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Полностью пожар был потушен в 20.48.

В ликвидации огня были задействованы 46 спасателей и 12 единиц техники. К тушению также привлекался пожарный поезд. Причина возгорания устанавливается.

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