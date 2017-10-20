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В Ростове посреди улицы умер 56-летний мужчина

В Ростове посреди улицы умер 56-летний мужчина

В Ростове посреди улицы умер мужчина. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 октября на улице Таганрогской, недалеко от дома 163.

По информации источника Rostov.ru, 56-летний Геннадий З. потерял сознание во время ссоры с бывшей женой. Перепуганная экс-супруга тут же вызвала «скорую». Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть ростовчанина.
- Тело передали сотрудникам полиции, - рассказал источник. – Точную причину смерти специалисты установят во время экспертизы.

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