В Ростове посреди улицы умер 56-летний мужчина





В Ростове посреди улицы умер мужчина. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 октября на улице Таганрогской, недалеко от дома 163.



По информации источника Rostov.ru, 56-летний Геннадий З. потерял сознание во время ссоры с бывшей женой. Перепуганная экс-супруга тут же вызвала «скорую». Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть ростовчанина.

- Тело передали сотрудникам полиции, - рассказал источник. – Точную причину смерти специалисты установят во время экспертизы.