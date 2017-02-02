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В Ростове после столкновения с легковушкой «Хонду» отбросило на пешеходов

В Ростове после столкновения с легковушкой «Хонду» отбросило на пешеходов

В Ростове автомобиль после ДТП отбросило на пешеходов.

На проспекте Королёва вечером 2 февраля в районе дома № 1 «ж» столкнулись две иномарки.

В Ростове-на-Дону автомобиль иномарку после ДТП отбросило на двух женщин-пешеходов. Авария произошла вечером 2 февраля на проспекте Королева
- По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Хонда» врезался в двигавшийся в том же направлении «Вортекс», за рулем которого находился 66-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – От удара «Хонду» отбросило на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу ростовчанок. В результате происшествия 50-летняя и 31-летняя женщины получили травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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