В Ростове после столкновения с легковушкой «Хонду» отбросило на пешеходов





В Ростове автомобиль после ДТП отбросило на пешеходов.



На проспекте Королёва вечером 2 февраля в районе дома № 1 «ж» столкнулись две иномарки.



В Ростове-на-Дону автомобиль иномарку после ДТП отбросило на двух женщин-пешеходов. Авария произошла вечером 2 февраля на проспекте Королева

- По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Хонда» врезался в двигавшийся в том же направлении «Вортекс», за рулем которого находился 66-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – От удара «Хонду» отбросило на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу ростовчанок. В результате происшествия 50-летняя и 31-летняя женщины получили травмы.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.