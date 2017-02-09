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В Ростове после столкновения с иномаркой, перевернулась ГАЗель

В Ростове после столкновения с иномаркой, перевернулась ГАЗель

В Железнодорожном районе Ростова после столкновения с «Рено» перевернулась ГАЗель. ДТП произошло утром 9 февраля на пересечении улицы Крупской и 4-ой Кольцевой.
- Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, - рассказали в ГИБДД по Ростовской области. - Оба транспортных средства получили механические повреждения.

На фото, которое выложили в соцсети очевидцы происшествия, видно, что у иномарки смята передняя часть и отвалился передний бампер, а «ГАЗель», перевернувшись набок, перегородила проезжую часть.

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