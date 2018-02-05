Авторизация

Регистрация


  • USD 57.22
  • EUR 70.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пропал мужчина, уехавший из дома на «Инфинити»

В Ростове пропал мужчина, уехавший из дома на «Инфинити»

В Ростове больше суток разыскивают 41-летнего местного жителя. Александр Корнев уехал из дома в Железнодорожном районе города на автомобиле «Инфинити» 5 февраля.

На связь с близкими ростовчанин не выходил. Взволнованные родственники обратились в полицию. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.

Всех, кому известно, где может находиться Александр Корнев или видел его, просят сообщить в полицию по телефону: 8 (863) 249-11-11 или по каналу «02».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.