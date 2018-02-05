В Ростове пропал мужчина, уехавший из дома на «Инфинити»





В Ростове больше суток разыскивают 41-летнего местного жителя. Александр Корнев уехал из дома в Железнодорожном районе города на автомобиле «Инфинити» 5 февраля.



На связь с близкими ростовчанин не выходил. Взволнованные родственники обратились в полицию. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.



Всех, кому известно, где может находиться Александр Корнев или видел его, просят сообщить в полицию по телефону: 8 (863) 249-11-11 или по каналу «02».