В Ростове полуторогодовалый ребенок один ушел гулять по морозу в ползунках





В Ростове из-за недосмотра родственников полуторогодовалый ребенок один ушел гулять по морозу в ползунках. Инцидент произошёл днем 9 февраля на улице Таганрогской. Малыша, гуляющего в одиночку по морозу, увидели рядом с домом 126/1.



Как выяснилось, родители оставили своего полуторогодовалого сына под присмотром родственника, который приходился мальчику дядей. Мужчина стал укладывать малыша спать, и после этого задремал сам. Когда дядя проснулся, ребенка в доме уже не было, сообщает DonDay.



Мальчик вышел из дома, а затем через незапертую калитку попал на улицу. Он гулял в одних ползунках, пока его не увидели местные жители. Люди вызвали скорую помощь.



Ребенка доставили в детское отделение городской больницы № 20. Врачи диагностировали у него общее переохлаждение и обморожение рук и ног.