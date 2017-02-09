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В Ростове полуторогодовалый ребенок один ушел гулять по морозу в ползунках

В Ростове полуторогодовалый ребенок один ушел гулять по морозу в ползунках

В Ростове из-за недосмотра родственников полуторогодовалый ребенок один ушел гулять по морозу в ползунках. Инцидент произошёл днем 9 февраля на улице Таганрогской. Малыша, гуляющего в одиночку по морозу, увидели рядом с домом 126/1. 

Как выяснилось, родители оставили своего полуторогодовалого сына под присмотром родственника, который приходился мальчику дядей. Мужчина стал укладывать малыша спать, и после этого задремал сам. Когда дядя проснулся, ребенка в доме уже не было, сообщает DonDay.

Мальчик вышел из дома, а затем через незапертую калитку попал на улицу. Он гулял в одних ползунках, пока его не увидели местные жители. Люди вызвали скорую помощь.

Ребенка доставили в детское отделение городской больницы № 20. Врачи диагностировали у него общее переохлаждение и обморожение рук и ног.

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