В Ростове полиция разыскивает мужчину, который украл новорожденного малыша



В Ростове полиция разыскивает мужчину, который украл новорожденного малыша. Происшествие случилось днем 17 октября на улице Социалистической, 102.



Как стало известно, молодая мама, которой нет еще и 30 лет, отправилась в подвал заброшенного дома, чтобы родить. Очевидцы, увидевшие девушку, тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики обрезали пуповину, и в тот же момент гражданский муж роженицы выхватил кроху из рук и сбежал в неизвестном направлении.



- Девушка из цыганской семьи, - сообщил источник. – Они постоянно кочуют и долго не задерживаются на одном месте, поэтому на учет новоявленная мать не становилась.



Сейчас полиция разыскивает отца, который скрылся вместе с малышом. По факту случившегося проводится проверка.