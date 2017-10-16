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В Ростове полиция разыскивает мужчину, который украл новорожденного малыша

В Ростове полиция разыскивает мужчину, который украл новорожденного малыша
В Ростове полиция разыскивает мужчину, который украл новорожденного малыша. Происшествие случилось днем 17 октября на улице Социалистической, 102.

Как стало известно, молодая мама, которой нет еще и 30 лет, отправилась в подвал заброшенного дома, чтобы родить. Очевидцы, увидевшие девушку, тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики обрезали пуповину, и в тот же момент гражданский муж роженицы выхватил кроху из рук и сбежал в неизвестном направлении.

- Девушка из цыганской семьи, - сообщил источник. – Они постоянно кочуют и долго не задерживаются на одном месте, поэтому на учет новоявленная мать не становилась.

Сейчас полиция разыскивает отца, который скрылся вместе с малышом. По факту случившегося проводится проверка.

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