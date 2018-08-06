В Ростове полицейского подозревают в мошенничестве



В Ростове полицейского подозревают в покровительстве преступника. Оперуполномоченный отделения по борьбе с коррупцией проходит подозреваемым по статье «Мошенничество в особо крупном размере».



По версии следствия, полицейский вел дело председателя СНТ. Он предложил обвиняемому повлиять на решение суда, а взамен он получит земельный участок. Не проводя общее собрание, председатель составил документ, согласно которому полицейский принят в члены товарищества и теперь может пользоваться земельным участком стоимостью более миллиона рублей.



- В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Если его вину докажут в суде, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.