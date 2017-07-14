В Ростове полицейский «УАЗ» врезался в «Рено»





В Ростове полицейский «УАЗ» врезался в иномарку. ДТП произошло около 15 часов 16 июля на пересечении улиц Доватора и Литовской.



По предварительным данным, автомобиль «Рено» не уступил дорогу патрульному автомобилю.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. – По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.



В результате происшествия никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.