В Ростове полицейские устроили погоню за пьяным водителем иномарки



В Ростове полицейские устроили погоню за пьяным водителем иномарки. Происшествие случилось 18 декабря около 3.00. На проспекте 40-летия Победы сотрудники ДПС попытались остановить 27-летнего парня на «Форде Фокусе» для проверки документов. Однако автомобилист проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение.



Правоохранители сели в служебный автомобиль и начали преследовать водителя легковушки. Позже к ним присоединился еще один экипаж полиции.



В это время автомобилист на иномарке, превышая допустимую скорость движения, выехал на трассу М-4 «Дон». Лихач увидел, что ему перекрыли проезд с помощью фуры. Не растерявшись, он снес забор и выехал на другую полосу.



Тем не менее спустя несколько минут парень оказался в тупике. Вместе с 27-летним пассажиром нарушитель выскочил из «Форда» и начал бежать от полицейских. Однако правоохранители настигли злоумышленника и арестовали его.



- Водитель управлял автомобилем «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения и без прав, - рассказали в пресс-службе донского главка. - В отношении мужчины составлены административные протоколы по четырем статьям.



После задержания 27-летний Магомед признался, что пытался скрыться от полиции из-за того, что был пьян.

