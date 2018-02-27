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В Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастей

В Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастей

В Ростове сотрудникам ДПС пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать злоумышленников, скрывшихся с места преступления.

Во время патрулирования городских улиц в Октябрьском районе инспекторы ДПС заметили, как несколько молодых людей пытаются вскрыть припаркованный автомобиль. Когда полицейские подошли ближе, они поспешили сесть в стоявший рядом автомобиль и уехали.

Экипаж ДПС организовал преследование. Полицейские несколько раз просили злоумышленников остановиться, но водитель на требования не реагировал и пытался уйти от погони, совершая опасные маневры. Подозреваемые намеревались скрыться из города.
- В ходе погони полицейские применили табельное оружие – выстрелили по колесам преследуемого автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – «Лада Гранта» остановилась, пятеро подозреваемых были задержаны.

Осматривая автомобиль, полицейские обнаружили аккумуляторы и другие автомобильные запчасти. Подозреваемых доставили в отдел полиции.

В Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастейВ Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастейВ Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастейВ Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастей

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