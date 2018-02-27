В Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать воров автозапчастей





В Ростове сотрудникам ДПС пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать злоумышленников, скрывшихся с места преступления.



Во время патрулирования городских улиц в Октябрьском районе инспекторы ДПС заметили, как несколько молодых людей пытаются вскрыть припаркованный автомобиль. Когда полицейские подошли ближе, они поспешили сесть в стоявший рядом автомобиль и уехали.



Экипаж ДПС организовал преследование. Полицейские несколько раз просили злоумышленников остановиться, но водитель на требования не реагировал и пытался уйти от погони, совершая опасные маневры. Подозреваемые намеревались скрыться из города.

- В ходе погони полицейские применили табельное оружие – выстрелили по колесам преследуемого автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – «Лада Гранта» остановилась, пятеро подозреваемых были задержаны.



Осматривая автомобиль, полицейские обнаружили аккумуляторы и другие автомобильные запчасти. Подозреваемых доставили в отдел полиции.



