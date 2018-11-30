В Ростове под суд пойдет директор строительной компании за хищение почти 12 млн рублей



В Ростове под суд пойдет директор строительной компании за хищение почти 12 миллионов рублей. Директора ООО «Промстройгрупп» обвиняют в мошенничестве.



Мужчина представил в офис Ростовского филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» недостоверные сведения о высокой рентабельности компании, а затем получил 11,7 миллиона рублей кредита, причинив кредитной организации ущерб в особо крупном размере.



Руководитель предприятия подался в бега, когда правоохранители возбудили уголовное дело в отношении него. Тем не менее в сентябре 2018 года его арестовали в Москве и отправили в Ростов. В донской столице ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



- Мужчина признал свою вину в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.