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В Ростове под суд пойдет директор строительной компании за хищение почти 12 млн рублей

В Ростове под суд пойдет директор строительной компании за хищение почти 12 млн рублей
В Ростове под суд пойдет директор строительной компании за хищение почти 12 миллионов рублей. Директора ООО «Промстройгрупп» обвиняют в мошенничестве.

Мужчина представил в офис Ростовского филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» недостоверные сведения о высокой рентабельности компании, а затем получил 11,7 миллиона рублей кредита, причинив кредитной организации ущерб в особо крупном размере.

Руководитель предприятия подался в бега, когда правоохранители возбудили уголовное дело в отношении него. Тем не менее в сентябре 2018 года его арестовали в Москве и отправили в Ростов. В донской столице ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Мужчина признал свою вину в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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