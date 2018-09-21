В Ростове по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки задержали ее отца



В Ростове-на-Дону по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки задержали ее отца. Труп ребенка со следами удушения обнаружили 21 сентября.



По версии следствия, в этот день девочка осталась дома с отцом. 28-летний мужчина напал на дочь и изнасиловал ее. После этого он задушил ребенка.

Подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».



– В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.