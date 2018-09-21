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В Ростове по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки задержали ее отца

В Ростове по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки задержали ее отца
В Ростове-на-Дону по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки задержали ее отца. Труп ребенка со следами удушения обнаружили 21 сентября.

По версии следствия, в этот день девочка осталась дома с отцом. 28-летний мужчина напал на дочь и изнасиловал ее. После этого он задушил ребенка.
Подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».

– В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

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