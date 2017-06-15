В Ростове по факту сгоревшей «Хонды» в Левенцовке проводится проверка





В Ростове по факту сгоревшего автомобиля «Хонда аккорд» проводится проверка. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

- В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Еременко 105, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - На место происшествия выезжали сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка.



Напомним, возгорание автомобиля произошло ночью 17 мая в микрорайоне Левенцовском. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который устроил поджог.