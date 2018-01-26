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В Ростове по факту найденного в мусорном баке тела младенца возбудили уголовное дело

В Ростове по факту найденного в мусорном баке тела младенца возбудили уголовное дело
В Ростове по факту найденного в мусорном баке тела младенца возбудили уголовное дело. Трур обнаружили 26 января в контейнер на проспекте 40-летия Победы.

По информации СУ СК России по Ростовской области, местные жители увидели обмотанный пакетом труп новорожденной девочки в мусорном контейнере. Следов насильственной смерти на теле малышки не обнаружили. Известно, что кроха родилась живой.

– Следственный отдел Пролетарского района возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - отметили в ведомстве. - Из-за чего умерла девочка и как ее тело оказалось в баке выяснят в ходе проверки.

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