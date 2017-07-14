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В Ростове перевернулся ВАЗ

В Ростове перевернулся ВАЗ
В Ростове перевернулся ВАЗ. Авария произошла 16 июля около 7:00 на пересечении улицы Белорусской и переулка Пронского.

По словам очевидцев, водитель авто был сильно пьян и, судя по всему, не справился с управлением. Машина на большой скорости выехала на перекресток, после чего перевернулась.

Местные жители вытащили водителя из покореженного автомобиля, сняв переднюю дверь. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

ВАЗ получил серьезные механические повреждения. У автомобиля разбиты все стекла, и помята передняя часть.

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