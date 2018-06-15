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В Ростове перед посадкой загорелся самолет с футболистами Саудовской Аравии на борту

В Ростове перед посадкой загорелся самолет с футболистами Саудовской Аравии на борту
Перед посадкой самолета в Ростове, на борту которого находились футболисты, загорелся двигатель. Происшествие случилось около 21.30.

По предварительной информации, причиной аварии стали технические неполадки. Несмотря на неисправность, капитан воздушного судна успешно произвел посадку в аэропорту Платов.

- Все члены национальной сборной находятся в безопасности, - сообщили в Федерации футбола Саудовской Аравии. - Состав сборной направляется к месту своего жительства.

Напомним, игра между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоится 20 июня. В первом матче со сборной России Саудовская Аравия потерпела поражение со счетом 5:0.

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