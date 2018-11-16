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В Ростове пенсионерка убила трёх родственников

В Ростове пенсионерка убила трёх родственников
В Донской столице возбуждено уголовное дело в отношении 71-летний ростовчанки, подозреваемой в убийстве.

В квартире по улице Портовой 17 ноября были обнаружены тела трёх погибших. Ими оказались 81-летний муж подозреваемой, её 36-летняя невестка и 8-летний внук.

- По данным следствия, пенсионерка и её родственники проживали вместе в одной квартире, - сообщили в ГУ СК по Ростовской области.

Известно, что они длительное время ссорились на бытовой почве. Вероятно, конфликт вспыхнул из-за делёжки жилья.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас женщина заключена под стражу.

По данному делу ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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