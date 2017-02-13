В Ростове пенсионерка попала под колеса, выпав из автобуса





В Ростове 86-летняя пенсионерка попала под колеса, выпав из автобуса. Инцидент произошел 12 февраля около девяти утра на улице 2-й Пятилетки.



Пожилая женщина поскользнулась, когда выходила из автобуса № 27. Она упала на землю, и на ногу ей наехал другой автобус, марки «Мерседес». Кроме того, она ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание, сообщает DonDay со ссылкой на свой источник.

- Прохожие вызвали жительнице донской столицы «неотложку», - рассказал собеседник издания. - Врачи скорой помощи поставили ей диагноз «ушибленная, разможженная рана колена». В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в травматологическое отделение центральной городской больницы.



Напомним, что 10 февраля в Ростове произошел похожий случай: в Железнодорожном районе 54-летняя женщина выпала из маршрутки и получила травмы.