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В Ростове пенсионерка и внук надышались угарным газом при задымлении квартиры

В Ростове пенсионерка и внук надышались угарным газом при задымлении квартиры
Жительница Ростова и её внук надышались угарным газом во время задымления квартиры. ЧП произошло 1 октября в многоэтажном доме № 26 на улице Тимошенко.

Около 18 часов в квартире произошло замыкание электропроводки. В результате дым быстро заполнил помещение. Пенсионерка вызвала спасателей. Прибывшие пожарные ликвидировали задымление, сообщает DonDay.ru.

Однако женщина и мальчик успели надышаться едким дымом, им потребовалась помощь медиков. Ростовчанка вызвала «скорую». Медики оказали пострадавшим первую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

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