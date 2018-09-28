В Ростове пенсионерка и внук надышались угарным газом при задымлении квартиры
Жительница Ростова и её внук надышались угарным газом во время задымления квартиры. ЧП произошло 1 октября в многоэтажном доме № 26 на улице Тимошенко.
Около 18 часов в квартире произошло замыкание электропроводки. В результате дым быстро заполнил помещение. Пенсионерка вызвала спасателей. Прибывшие пожарные ликвидировали задымление, сообщает DonDay.ru.
Однако женщина и мальчик успели надышаться едким дымом, им потребовалась помощь медиков. Ростовчанка вызвала «скорую». Медики оказали пострадавшим первую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.