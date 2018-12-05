В Ростове пенсионер украл новогоднюю гирлянду за 120 тысяч рублей



В Ростове-на-Дону 79-летний пенсионер украл гирлянду стоимостью 120 тысяч рублей. Задержать подозреваемого удалось 6 декабря.



На днях ростовчанин шёл по улице, увидел лежащее на земле новогоднее украшение и забрал его себе. Как выяснилось, рабочие вешали праздничную гирлянду на здание. Они отвлеклись на пару минут, и за это время гирлянда исчезла.



- Полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 79-летний местный житель, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении «похитителя Рождества» возбуждено уголовное дело по статье о краже. Продать свою добычу он не успел.