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В Ростове пенсионер украл новогоднюю гирлянду за 120 тысяч рублей

В Ростове пенсионер украл новогоднюю гирлянду за 120 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону 79-летний пенсионер украл гирлянду стоимостью 120 тысяч рублей. Задержать подозреваемого удалось 6 декабря.

На днях ростовчанин шёл по улице, увидел лежащее на земле новогоднее украшение и забрал его себе. Как выяснилось, рабочие вешали праздничную гирлянду на здание. Они отвлеклись на пару минут, и за это время гирлянда исчезла.

- Полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 79-летний местный житель, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении «похитителя Рождества» возбуждено уголовное дело по статье о краже. Продать свою добычу он не успел.

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