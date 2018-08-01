В Ростове пенсионер попал в больницу после вечера в баре



В Ростове мужчина упал и сильно ударился головой в одном из баров. ЧП случилось вечером 2 августа на улице Куникова, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.



Пенсионер зашел в одно из заведений донской столицы и заказал спиртные напитки. Когда сотрудники бара увидели, что мужчина слегка перебрал, они решили его отправить домой. Мужчина не мог даже самостоятельно стоять на ногах. Попытавшись встать, он упал и сильно ударился головой о кафель.



Вплоть до приезда скорой, пенсионер находился в бессознательном состоянии. Прибывшие медики диагностировали у него алкогольное отравление, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.