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В Ростове пенсионер попал в больницу после вечера в баре

В Ростове пенсионер попал в больницу после вечера в баре
В Ростове мужчина упал и сильно ударился головой в одном из баров. ЧП случилось вечером 2 августа на улице Куникова, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

Пенсионер зашел в одно из заведений донской столицы и заказал спиртные напитки. Когда сотрудники бара увидели, что мужчина слегка перебрал, они решили его отправить домой. Мужчина не мог даже самостоятельно стоять на ногах. Попытавшись встать, он упал и сильно ударился головой о кафель.

Вплоть до приезда скорой, пенсионер находился в бессознательном состоянии. Прибывшие медики диагностировали у него алкогольное отравление, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

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