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В Ростове пенсионер поджег иномарку неприятеля

В Ростове пенсионер поджег иномарку неприятеля
В Кировском районе Ростова местный житель поджег иномарку неприятеля.

64-летний ростовчанин облил горючим веществом припаркованный на улице Малюгиной «Митсубиси» и поджег его.
- Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Как стало известно Rostov.ru, хозяин сгоревшей иномарки - владелец кафе. Пенсионера не устраивало, что в заведении громко играет музыка, рядом постоянно собираются люди. В отместку он решил сжечь автомобиль предпринимателя.

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