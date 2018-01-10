В Ростове пенсионер поджег иномарку неприятеля



В Кировском районе Ростова местный житель поджег иномарку неприятеля.



64-летний ростовчанин облил горючим веществом припаркованный на улице Малюгиной «Митсубиси» и поджег его.

- Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».



Как стало известно Rostov.ru, хозяин сгоревшей иномарки - владелец кафе. Пенсионера не устраивало, что в заведении громко играет музыка, рядом постоянно собираются люди. В отместку он решил сжечь автомобиль предпринимателя.