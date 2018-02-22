В Ростове пенсионер обчистил машину местного жителя



В Ростове пенсионер обчистил машину. 62-летнего мужчину задержали в донской столице.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, преступник увидел в припаркованном автомобиле оставленную мужскую сумку. Воспользовавшись темнотой и отсутствием людей на улице, пенсионер разбил стекло машины и забрал оттуда кошелек с деньгами.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в донском главке. - В настоящее время идет проверка причастности мужчины еще к шести аналогичным кражам, совершенным на территории города.



Если вину задержанного докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.