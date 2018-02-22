Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пенсионер обчистил машину местного жителя

В Ростове пенсионер обчистил машину местного жителя
В Ростове пенсионер обчистил машину. 62-летнего мужчину задержали в донской столице.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, преступник увидел в припаркованном автомобиле оставленную мужскую сумку. Воспользовавшись темнотой и отсутствием людей на улице, пенсионер разбил стекло машины и забрал оттуда кошелек с деньгами.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в донском главке. - В настоящее время идет проверка причастности мужчины еще к шести аналогичным кражам, совершенным на территории города.

Если вину задержанного докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.