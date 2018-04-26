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В Ростове парень украл у нового знакомого 180 тысяч рублей

В Ростове парень украл у нового знакомого 180 тысяч рублей
В Ростове парень украл у нового знакомого 180 тысяч рублей. Инцидент произошел 13 апреля, вора задержали 27 апреля.

По предварительным данным, молодые люди познакомились на улице. На следующий день они решили выпить и пошли в гости к одному из них. Во время общения гость заметил банковскую карту, которую чуть позже и украл.

С нее он снял 180 тысяч рублей и потратил их.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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