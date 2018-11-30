Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове парень угнал машину у своего приятеля, когда тот уснул

В Ростове парень угнал машину у своего приятеля, когда тот уснул
В Ростове-на-Дону местный житель угнал автомобиль у своего приятеля после попойки. Оперативникам удалось 3 декабря задержать подозреваемого.

На днях в отдел полиции обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля. Полицейские выяснили, что накануне два товарища вместе выпивали. Затем один из них уснул. Тогда злоумышленник взял ключи и угнал автомобиль. Потом он оставил машину на трамвайных путях и пошёл домой.

Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное авто было возвращено владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.