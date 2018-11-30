В Ростове парень угнал машину у своего приятеля, когда тот уснул



В Ростове-на-Дону местный житель угнал автомобиль у своего приятеля после попойки. Оперативникам удалось 3 декабря задержать подозреваемого.



На днях в отдел полиции обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля. Полицейские выяснили, что накануне два товарища вместе выпивали. Затем один из них уснул. Тогда злоумышленник взял ключи и угнал автомобиль. Потом он оставил машину на трамвайных путях и пошёл домой.



Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Похищенное авто было возвращено владельцу.