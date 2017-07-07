В Ростове отыскали родственников пропавшего 4-летнего мальчика



В Ростове отыскали родственников пропавшего 4-летнего мальчика. 9 июля ребенок незаметно покинул дом своей бабушки, пока она спала, и отправился гулять по проспекту Шолохова. Прохожие заметили одиноко идущего малыша, позвонили в полицию и передали ребенка сотрудникам правоохранительных органов.



- Мальчика нашли на заправочной станции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Полицейские обратились в СМИ и опросили свидетелей, чтобы отыскать малыша.



На распространенные ориентировки отозвались знакомые бабушки ребенка. В целях предупреждения подобных ситуаций сотрудники правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с родственниками мальчика.