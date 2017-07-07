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В Ростове отыскали родственников пропавшего 4-летнего мальчика

В Ростове отыскали родственников пропавшего 4-летнего мальчика
В Ростове отыскали родственников пропавшего 4-летнего мальчика. 9 июля ребенок незаметно покинул дом своей бабушки, пока она спала, и отправился гулять по проспекту Шолохова. Прохожие заметили одиноко идущего малыша, позвонили в полицию и передали ребенка сотрудникам правоохранительных органов.

- Мальчика нашли на заправочной станции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Полицейские обратились в СМИ и опросили свидетелей, чтобы отыскать малыша.

На распространенные ориентировки отозвались знакомые бабушки ребенка. В целях предупреждения подобных ситуаций сотрудники правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с родственниками мальчика.

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