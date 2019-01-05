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В Ростове осудили женщину-адвоката, присвоившую 4,5 млн рублей

В Ростове осудили женщину-адвоката, присвоившую 4,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону осудили женщину-адвоката, которая присвоила 4,5 миллиона рублей. Служительница Фемиды обвинялась по статье «Мошенничество».

По информации СУ СК по Ростовской области, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области Жанна Васильева в 2016 году пообещала своей доверительнице решить проблемы ее брата. Госпожа Васильева заверяла, что сможет сделать так, чтобы мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, не сел в тюрьму. За свои услуги она попросила 3 миллиона рублей. При этом условия сделки не выполнила.

После этого женщина попросила 1,5 миллиона рублей за оправдательный приговор для сына своей клиентки. Однако опять же не сдержала обещания.

В обоих случаях Васильева присвоила себе деньги, обманув доверительниц.

- За совершенное преступление суд приговорил подозреваемую к шести годам колонии общего режима, - отметили в ведомстве. – Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на 2 года 6 месяцев.

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