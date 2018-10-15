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В Ростове осудили двоих мужчин за убийство 20-летней давности

В Ростове осудили двоих мужчин за убийство 20-летней давности
В Ростове осудили двоих мужчин за убийство 20-летней давности. Ужасная трагедия произошла 16 марта 1998 года в донской столице в доме на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

Злоумышленники Елисеев и Каблуков в масках с ножами и муляжами пистолетов вторглись в квартиру к своим знакомым. Затем преступники зарезали хозяев квартиры - 42-летнего мужчину, его 41-летнюю жену и их 18-летнего сына. Также они убили гостя семьи - 17-летнего товарища парня. Елисеев и Каблуков обыскали квартиру, забрали деньги и золотые драгоценности, после чего сбежали с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов смогли арестовать преступников лишь в 2016 году. В октябре 2018 года Советский районный суд признал Елисеева виновным в совершении преступления по статьям «Совершение убийства двух и более лиц с особой жестокостью, сопряженное с разбоем» и «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», а его сообщника по статье «Совершение убийства двух и более лиц с особой жестокостью, сопряженное с разбоем».

- Каблуков осужден на шесть лет и семь месяцев колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. – Елисеева приговорили к лишению свободы сроком на 20 лет и один месяц. Семь лет он будет содержаться в тюрьме, а затем его доставят в колонию строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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