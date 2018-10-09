В Ростове осудили директора туристического агентства, обманувшего клиентку на 110 тысяч рублей



В Ростове осудили директора туристического агентства, обманувшего клиентку на 110 тысяч рублей. Суд Кировского района донской столицы признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество».



Генеральный директор турагентства пообещал своей клиентке купить через туроператора поездку в Таиланд. Он убедил женщину, что необходимую сумму в 110 тысяч рублей нужно заплатить как можно скорее. Клиентка отдала директору турагентства деньги, однако он не выполнил своих обязательств.



- Суд 9 октября приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Кировского района Ростова. - Он будет отбывать срок наказания в исправительной колонии общего режима.