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В Ростове осудили директора «Дворца творчества детей и молодежи»

В Ростове осудили директора «Дворца творчества детей и молодежи»
Директора ростовского «Дворца творчества детей и молодежи» осудили за злоупотребление должностными обязанностями. Валентина Абраухова приговорена к полутора годам условного срока.

Подсудимая «принимала» на работу новых сотрудников. В хозотделе их вносили в базу кадров учреждения. Однако на самом деле рабочие места пустовали. «Мертвым душам» начисляли зарплату, которую директор тратила на свои нужды.

- Женщина признана виновной по статьям «Злоупотребление должностным обязанностями» и «Служебный подлог», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. – Валентина Абраухова приговорена к полутора годам условного срока.

Сотрудницу хозотдела, принимающую участие в пособничестве начальнице, приговорили к штрафу в размере 30 000 рублей.

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