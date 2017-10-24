В Ростове осудили директора «Дворца творчества детей и молодежи»



Директора ростовского «Дворца творчества детей и молодежи» осудили за злоупотребление должностными обязанностями. Валентина Абраухова приговорена к полутора годам условного срока.



Подсудимая «принимала» на работу новых сотрудников. В хозотделе их вносили в базу кадров учреждения. Однако на самом деле рабочие места пустовали. «Мертвым душам» начисляли зарплату, которую директор тратила на свои нужды.



- Женщина признана виновной по статьям «Злоупотребление должностным обязанностями» и «Служебный подлог», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. – Валентина Абраухова приговорена к полутора годам условного срока.



Сотрудницу хозотдела, принимающую участие в пособничестве начальнице, приговорили к штрафу в размере 30 000 рублей.