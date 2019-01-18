В Ростове осудили 40-летнего жителя, до смерти избившего мужчину



В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону зачитали приговор 40-летнему жителю, который до смерти избил мужчину. Перцев обвинялся в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Установлено, что происшествие случилось 11 января прошлого года на проспекте Космонавтов. Здесь около часа ночи Перцев встретил потерпевшего Абакарова. Из-за личной неприязни подсудимый два раза ударил Абакарова по голове. После этого потерпевший упал, однако это не остановило преступника. Он стал избивать мужчину руками и ногами.



Прибывшие на место медики госпитализировали Абакарова. В больнице у него зафиксировали многочисленные травмы различной степени тяжести. Спустя 18 дней после инцидента несчастный скончался.



Позже правоохранители выяснили, что мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Это стало отягчающим обстоятельством.



– Перцева признали виновным. Его приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, – рассказал заместитель прокурора Ворошиловского района Александр Коростылев.