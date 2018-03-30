В Ростове осудили 23-летнюю девушку, которая заказала убийство родной сестры



В донской столице осудили 23-летнюю девушку, которая подбила своего любовника зарезать её старшую сестру. Мотивом заказного убийства стала жилплощадь в центре Ростова.



Родные сёстры получили в наследство квартиру, расположенную в центре Ростова. Младшая не захотела делить жилплощадь с родственницей и решила пойти на крайние меры. Мария Геращенко подговорила своего 32-летнего приятеля зарезать старшую сестру.



Ростовчанка заранее спланировала убийство до мелочей. Преступление произошло в ночь с 20 на 21 февраля 2017 года. Убедившись в том, что сестра заснула, злоумышленница вышла из квартиры и передала своему любовнику ключи от входных дверей. Проникнув в дом, мужчина несколько раз ударил спящую ростовчанку ножом. Раны были не совместимыми с жизнью.



С целью скрыть совершенное преступление, злоумышленники надели перчатки и обработали моющим химическим средством место преступления и тело погибшей. Желая отвести от себя подозрения, они сами вызвали полицию и скорую помощь.



В ходе судебно-психиатрических экспертиз выяснилось, что 32-летний мужчина страдал хроническим психическим расстройством. То есть в момент преступления он не осознавал опасность своих действий. Суд рассматривает применение в отношении убийцы мер медицинского характера, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



А вот Мария Геращенко никакими расстройствами психики не страдала. Ей теперь грозит заключение на 10 лет в исправительной колонии общего режима.