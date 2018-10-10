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В Ростове опрокинулась дорожная фреза

В Ростове опрокинулась дорожная фреза
В Ростове опрокинулась дорожная фреза. ДТП случилось 12 октября на проспекте 40-летия Победы.

Водитель машины для срезки асфальта ремонтировал участок дороги. После окончания работ он планировал заехать на платформу эвакуатора для транспортировки.

По словам свидетелей ДТП, авария произошла из-за того, что водитель машины для срезки асфальта не справился с управлением. Техника опрокинулась, когда он попытался заехать на платформу. Отметим, в аварии никто не пострадал.

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