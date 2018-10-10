В Ростове опрокинулась дорожная фреза



В Ростове опрокинулась дорожная фреза. ДТП случилось 12 октября на проспекте 40-летия Победы.



Водитель машины для срезки асфальта ремонтировал участок дороги. После окончания работ он планировал заехать на платформу эвакуатора для транспортировки.



По словам свидетелей ДТП, авария произошла из-за того, что водитель машины для срезки асфальта не справился с управлением. Техника опрокинулась, когда он попытался заехать на платформу. Отметим, в аварии никто не пострадал.



