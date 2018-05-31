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В Ростове около Привокзальной площади «Хендай» столкнулся с машиной скорой помощи

В Ростове около Привокзальной площади «Хендай» столкнулся с машиной скорой помощи

ДТП с участием машины скорой помощи и «Хендай» произошло в донской столице. ЧП случилось возле Пригородного ж/д вокзала около семи часов вечера 1 июня.

По предварительной информации, автомобиль скорой помощи направлялся в сторону Привокзальной площади. В этот момент в него въехала 42-летняя женщина на своем «Хендай Гетс».

- К счастью, обошлось без пострадавших, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Транспортные средства получили механические повреждения.

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