В Ростове около Привокзальной площади «Хендай» столкнулся с машиной скорой помощи





ДТП с участием машины скорой помощи и «Хендай» произошло в донской столице. ЧП случилось возле Пригородного ж/д вокзала около семи часов вечера 1 июня.



По предварительной информации, автомобиль скорой помощи направлялся в сторону Привокзальной площади. В этот момент в него въехала 42-летняя женщина на своем «Хендай Гетс».



- К счастью, обошлось без пострадавших, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Транспортные средства получили механические повреждения.