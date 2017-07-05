В Ростове огонь, охвативший ларёк, повредил ещё три машины





В Ростове огонь, охвативший торговый ларёк, повредил ещё три машины.



Возгорание произошло 6 июля в начале пятого вечера на переулке Семашко. В районе дома № 117 загорелся киоск. Огонь перекинулся на припаркованные рядом иномарки «Тойота Рав4», «Митсубисси Лансер», «Фольксваген Пассат».



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила 10 кв. м.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.



В тушении были задействованы две единицы техники и восемь спасателей. Пожар локализован в 16:34, полностью горение ликвидировали в 16:39.