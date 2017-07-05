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В Ростове огонь, охвативший ларёк, повредил ещё три машины

В Ростове огонь, охвативший ларёк, повредил ещё три машины

В Ростове огонь, охвативший торговый ларёк, повредил ещё три машины.

Возгорание произошло 6 июля в начале пятого вечера на переулке Семашко. В районе дома № 117 загорелся киоск. Огонь перекинулся на припаркованные рядом иномарки «Тойота Рав4», «Митсубисси Лансер», «Фольксваген Пассат».

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила 10 кв. м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь спасателей. Пожар локализован в 16:34, полностью горение ликвидировали в 16:39.

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