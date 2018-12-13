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В Ростове один человек пострадал при пожаре в частном доме

В Ростове один человек пострадал при пожаре в частном доме

При пожаре в частном доме в Ростове пострадал один человек. Возгорание произошло в Первомайском районе города 14 декабря около 11 часов утра.

Загорелся дом на улице Ижевской. На момент прибытия пожарных пламя успело охватить 30 квадратных метров помещения.
- В результате происшествия пострадал один человек, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - ещё один спасён.

Пожар был полностью потушен к половине двенадцатого. К ликвидации возгорания привлекались 19 спасателей и четыре единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.

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