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В Ростове оцепили Большую Садовую из-за подозрительного пакета

В Ростове оцепили Большую Садовую из-за подозрительного пакета
Из-за подозрительного пакета в Ростове оцепили главную улицу. Инцидент произошел около полудня 3 ноября.

В полицию поступило сообщение о бесхозном пакете в переходе на Большой Садовой. На место прибыли экстренные службы, которые оцепили местность и начали проверку.

Для безопасности правоохранители остановили трамвай, который следовал по проспекту Буденновскому.

- В результате проверки было установлено, что найденный предмет не представляет опасности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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