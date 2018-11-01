В Ростове оцепили Большую Садовую из-за подозрительного пакета



Из-за подозрительного пакета в Ростове оцепили главную улицу. Инцидент произошел около полудня 3 ноября.



В полицию поступило сообщение о бесхозном пакете в переходе на Большой Садовой. На место прибыли экстренные службы, которые оцепили местность и начали проверку.



Для безопасности правоохранители остановили трамвай, который следовал по проспекту Буденновскому.



- В результате проверки было установлено, что найденный предмет не представляет опасности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.