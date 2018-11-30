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В Ростове ночью подожгли «Мерседес»

В Ростове ночью подожгли «Мерседес»
В Ростове-на-Дону ночью загорелся автомобиль. ЧП произошло около 3 часов по адресу: улица Миронова, 12\4.

Пламя охватило площадь пять квадратных метров. Салон иномарки полностью сгорел, у машины разбиты стёкла.

- Для тушения привлекались восемь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По мнению ведомства, предварительной причиной пожара является поджог.

Однако в пресс-службе ГУ МВД отметили, что пока официальной версией считается возгорание. Сейчас проводят различные экспертизы для установления точной причины ЧП.

Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал.

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