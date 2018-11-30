В Ростове ночью подожгли «Мерседес»



В Ростове-на-Дону ночью загорелся автомобиль. ЧП произошло около 3 часов по адресу: улица Миронова, 12\4.



Пламя охватило площадь пять квадратных метров. Салон иномарки полностью сгорел, у машины разбиты стёкла.



- Для тушения привлекались восемь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По мнению ведомства, предварительной причиной пожара является поджог.



Однако в пресс-службе ГУ МВД отметили, что пока официальной версией считается возгорание. Сейчас проводят различные экспертизы для установления точной причины ЧП.



Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал.