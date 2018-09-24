В Ростове в Левенцовке под утро сгорело несколько машин



Несколько машин сгорело в ростовском микрорайоне Левенцовский. Возгорание автомобилей произошло около четырёх часов утра 26 сентября.



Машины были припаркованы возле дома № 11 по улице Жданова. Огонь распространился на три иномарки. Прибывшим на место происшествия пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались восемь спасателей и две пожарные автоцистерны. В результате пожара никто не пострадал.







Причины возгорания автомобилей сейчас выясняют специалисты Госпожнадзора. По словам местных жителей, в одну из машин бросили бутылку с горючей смесью, после чего и произошло воспламенение.

