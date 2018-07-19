В Ростове «Ниссан» столкнулся с мотоциклом: пострадал парень



Парень получил травмы в столкновении «Ниссана» и мотоцикла в Ростове-на-Дону. ДТП произошло на Казахской улице около двух часов ночи 21 июля.



Как отметил очевидец Иван Т., мотоциклист на большой скорости выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой «Ниссан Альмера».



От удара с водителя двухколесного транспорта слетел защитный шлем. Парень получил травмы лица и сломал ключицу. Пострадавшего отвезли в БСМП. Владелец легковушки отделался парой царапин.