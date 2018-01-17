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В Ростове несколько месяцев разыскивают 31-летнего парня

В Ростове несколько месяцев разыскивают 31-летнего парня
В Ростове несколько месяцев разыскивают 31-летнего парня. Александр Гнилицкий ушел из БСМП, где проходил лечение, 15 ноября, и до сих пор о нем ничего не известно.

На вид ему - 30-35 лет, рост - 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие.

В день своего исчезновения на нем были куртка, ботинки и вязаная шапка черного цвета.

Особые приметы: Александр заикается.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просьба позвонить по телефонам: 8 (863) 249-45-20, 8 (863) 249-45-62, 8-952-566-86-66 или 02.

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