В Ростове неизвестный напал на девушку на территории школы





Рядом со школой № 103 в Советском районе Ростова неизвестный напал на девушку. О происшествии сообщила подруга пострадавшей. По её словам, мужчина напал на подростка, чтобы изнасиловать. За секс нападавший предложил свой телефон.

Однако, по официальным данным, это было ограбление, а не попытка изнасилования. Мужчина украл у девушки мобильный телефон.



На помощь пострадавшей пришла местная жительница, которая гуляла с собакой неподалеку. Она пригрозила спустить собаку с поводка, после чего грабитель скрылся.



Девушка написала заявление в полицию и указала некоторые приметы нападавшего: он небольшого роста, среднего телосложения. Пострадавшая успела расцарапать ему лицо.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту нападения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.